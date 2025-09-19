Coordinación efectiva entre Policía Escolar y seguridad pública en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- La Policía Escolar detectó casos de estudiantes de secundaria que consumían drogas e incluso las vendían a sus propios compañeros; uno de los jóvenes llegó a estar internado en un anexo.

Antonia Rodríguez, coordinadora de la Policía Escolar, informó que gracias al trabajo conjunto y la atención psicológica, los menores han logrado salir adelante y hoy continúan con sus estudios de manera normal.

Explicó que los casos fueron identificados en dos secundarias del municipio, aunque decidió omitir sus ubicaciones para proteger a los alumnos involucrados. "Se detectaron muchos casos con esta problemática, pero con esfuerzo y acompañamiento se ha podido atender", señaló.

Rodríguez destacó que la coordinación entre Seguridad Pública, Policía Escolar, el CAIF y la PRONNIF ha sido clave para que los adolescentes puedan superar la situación.

Asimismo, adelantó que próximamente Seguridad Pública implementará un programa en los planteles educativos de Frontera para dar a conocer a los alumnos no solo sus derechos, sino también sus obligaciones.

"Es fundamental que los padres de familia apoyen, que estén detrás de sus hijos y conozcan lo que están realizando, porque muchas veces por la falta de atención se generan este tipo de problemáticas", puntualizó.