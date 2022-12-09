Previenen la violencia

Se llevó a cabo la Feria de Servicios Atención a Tu Alcance en la explanada de la Presidencia Municipal donde participaron autoridad municipal, DIF, organizaciones civiles, universidades, una actividad realizada para erradicar la violencia contra la mujer.

Esta actividad se realizó entre el municipio y la Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia (Coprovvi), con la finalidad de que se unan a los programas y den a conocer las experiencias exitosas en materia de prevención de la violencia.

“Se trata de que mujeres y niñas sepan que derecho les asiste en materia de derechos y protección hacia ellas, que sepan que hay muchas instituciones que de manera gratuita les pueden ofrecer servicios psicológicos, jurídicos, de trabajo social, salud, de recreación, masajes y cosas relacionados a la belleza para que tengan el incremento en su autoestima”, comentó Sandra de Luna titular de Corpovvi.

Dijo que en Coahuila 7 de cada 10 mujeres sufren violencia, es una violencia extrema que requiere la atención de instituciones para tener certeza jurídica de que las leyes as van a proteger, que sepan que agresores no estarán molestándolas que existan las medidas necesarias para vivir libres de violencia.

Que no las traigan en proceso burocráticos que tendrán acompañamiento hasta su total conclusión en el procedimiento.

Además en esta feria hubo atención en cuanto a la nutrición, bolsa de trabajo y más servicios para que sean aprovechadas por las mujeres.

El alcalde Roberto Piña agradeció que se haya involucrado al municipio, dijo que cree en el valor de la mujer y lo que representan en la sociedad, son las generadoras de vida y bienestar en las familias, por ello es importante que el tema no esté como tema opcional si no como un tema que se debe atender siempre.