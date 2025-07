600 niños y adultos se unen al deporte comunitario en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo ha intensificado sus esfuerzos para fomentar la activación física entre niños, jóvenes y adultos de la ciudad, a través de una red de 40 promotores deportivos distribuidos en centros comunitarios de distintas colonias.

De acuerdo con el titular del Instituto, Edgar Puentes, se estima que estas acciones benefician al menos a 600 niños y 400 adultos.

"Estamos atendiendo a la comunidad con 40 promotores distintos, ofreciendo actividades como fútbol, gimnasia y skate, además de la colaboración con el área de Cultura para llevar conciertos, cuentacuentos y talleres", explicó Puentes.

El funcionario destacó el éxito de la gimnasia en la colonia Saltillo 2000, donde más de 70 niñas participan activamente gracias a la instalación de un piso especializado en el centro comunitario.

También resaltó el crecimiento del skateboarding, deporte que ya ha llevado a jóvenes saltillenses a competir a nivel nacional representando a Coahuila.

Actualmente, cinco centros comunitarios ya fueron equipados y renovados, entre ellos el ubicado en la colonia Benito Juárez.

Las otras 35 sedes continúan operando con actividades deportivas como estrategia previa a su rehabilitación, con el objetivo de generar el hábito entre los vecinos antes de que las instalaciones sean renovadas.

En cuanto al Parque Solidaridad, Puentes señaló que, si bien se reconoce la necesidad de intervenirlo por su alta afluencia, existen restricciones legales para invertir en ese espacio, ya que su propiedad pertenece a pensionados del gobierno estatal.

"El parque no es propiedad municipal ni estatal. Se han hecho intentos desde el año 2000 para formalizar su uso público. Mientras no se resuelva el tema legal, no se puede destinar obra pública ahí", aclaró.