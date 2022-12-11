Promueve Ciénegas arreglos artesanales

Cuatro Cienegas, Coahuila.- Para dar realce a la víspera navideña, la Administración 2022-2024 que encabeza el Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, a través del departamento de Imagen Urbana, ha tenido a bien hacer una serie de arreglos navideños, esto con la finalidad de promover la armonía y sana convivencia y regalar momentos llenos de magia a ciudadanos y visitantes.

Entre lo más destacado se encuentran las coronas y pino de Navidad hechos con cenizo, planta originaria del semi desierto que ha resultado de hermosa vista para la decoración navideña.

El alcalde Beto Villarreal, como lo conocen de cariño, felicitó al departamento de Imagen Urbana, que coordina la señora Jesuita Torres García, quien es reforzada por su equipo de colaboración y otros departamentos.