Coahuila

Promueven más empleo y economía

Empresas como Denso, Alphabet y la Agencia MG instalarán módulos de reclutamiento y de exhibición esta semana.

Por Staff / La Voz - 12 agosto, 2023 - 06:17 p.m.
Los módulos de reclutamiento se instalarán lunes, martes y miércoles en la plaza principal.
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Fomento Económico instalará la próxima semana  Módulos de reclutamiento  de  diferentes empresas de la región.

Los días lunes 14, martes 15  y miércoles 16 de agosto  en horario de 9:00 am  a 1:00 pm, personal de recursos humanos de empresas Denso y Alphabet se instalarán en  la plaza principal frente a la presidencia municipal.

Además el día miércoles 16 en horario de 9:30 a 1:00 en la plaza principal también estará una factoría  dedicada  a la limpieza  de empresas de Saltillo.

La Agencia de Autos MG Monclova tendrá una exhibición de vehículos el día viernes 18  en horario de 10 a.m a 1:00pm en la plaza principal, frente a la iglesia.

En el departamento se sigue recibiendo solicitud  de empleo para las diferentes empresas de la región de 9:00 a 2:00 de Lunes a Viernes; Fomento Económico está  a cargo de la regidora Silvia Ruiz y director Rolando Salas como gestores de empleos.

 

