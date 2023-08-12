Promueven más empleo y economía

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Fomento Económico instalará la próxima semana Módulos de reclutamiento de diferentes empresas de la región.

Los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de agosto en horario de 9:00 am a 1:00 pm, personal de recursos humanos de empresas Denso y Alphabet se instalarán en la plaza principal frente a la presidencia municipal.

Además el día miércoles 16 en horario de 9:30 a 1:00 en la plaza principal también estará una factoría dedicada a la limpieza de empresas de Saltillo.

La Agencia de Autos MG Monclova tendrá una exhibición de vehículos el día viernes 18 en horario de 10 a.m a 1:00pm en la plaza principal, frente a la iglesia.

En el departamento se sigue recibiendo solicitud de empleo para las diferentes empresas de la región de 9:00 a 2:00 de Lunes a Viernes; Fomento Económico está a cargo de la regidora Silvia Ruiz y director Rolando Salas como gestores de empleos.