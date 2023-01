Propone Beto Piña, Pavimenten con ISN

FRONTERA COAH.- El año pasado envió una carta al gobernador para que el ISN que generan las empresas de Frontera sobre todo las que tienen relación a camiones de carga pesada, pueda usarse para la pavimentación de la entrada a la colonia Borja entrando por la Avenida Industrial.

Es el cruce de la calle Francisco de Luna, esa calle brinca a la colonia Roma y va a dar hasta el bulevar San Buenaventura, pero en la colonia Borja esa calle es una de las principales por las que transitan todo el día unidades de carga pesada.

"Desde la entrada del cordón industrial, puerta 9 o el famoso empalme, es una zona importante por lo que representa industrialmente esa calle que constantemente se ha arreglado, ya no aguanta otra vez bacheo, tiene que ser un pavimento que de oportunidad de estar con seguridad porque será transitada por vehículos de carga muy pesada", comentó.

Señaló que el material que se use debe tener la capacidad para que no sea rápidamente dañado, creer que por aquí dejará de pasar el tráfico pesado es imposible, no sucederá, esto por las empresas y porque a varios metros está una báscula donde acuden camiones de carga pesada.

El alcalde comentó que se está haciendo una valoración con Cementos Mexicanos que traen una pavimentación de alta tecnología que aumenta el valor de la obra, pero es la única forma de tener la seguridad de resistir la carga pesada, de lo contrario con pavimento normal, en dos o tres años estarían en la necesidad de corregir los daños.

Las empresas que transitan por esa calle generan una buena cantidad de Impuesto Sobre Nómina, hizo un manifiesto al gobernador y pidió el recurso de este impuesto para esa obra que es un hecho que se hará, solo esperan que Cemex les diga el monto de la obra.