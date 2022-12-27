Proponen cárcel por difamación

SALTILLO, COAH.- La Diputada Claudia Rodríguez Márquez adelantó que se busca legislar para poder aplicar sanciones desde seis y hasta ocho años de cárcel a aquellas mujeres que mientan en denuncias de acoso sexual con motivos de venganzas personales.

“Presentaremos la iniciativa para poder desalentar las denuncias de acoso que sean falsas, porque están consideradas como actos de difamación derivados de venganzas o con todo el dolo de perjudicar a las personas; incluso, podría haber sanciones o indemnización para reparar el daño ocasionado”, detalló la Diputada.

Rodríguez Márquez añadió: “No estamos en contra del movimiento feminista, pero tampoco podemos tolerar o dejar impune algunas malas prácticas de mujeres que, por algún resentimiento o venganza, promueven falsas denuncias por acoso sexual y otras conductas, aprovechándose de la indignación social que ocasionan este tipo de hechos”.

De igual manera, la legisladora expresó que su equipo jurídico trabaja en el análisis de la legislación penal vigente y el soporte constitucional, con el objetivo de preparar la iniciativa que busca desalentar casos falsos de acoso sexual: “Existe un daño moral que afecta a un hombre con el solo hecho de presentar una denuncia por acoso sexual, tanto en lo laboral como en lo familiar si es falsa, por ello vamos a proponer hasta ocho años de cárcel para castigarlo”.