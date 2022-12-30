Prospera San Buena por emprendedores

San Buenaventura, Coahuila.- El municipio de San Buenaventura sigue prosperando gracias a la visión de emprendedores y mujeres trabajadoras.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, acompañado de autoridades municipales visitó el restaurante "quesadillas Cedy" ubicado en la carretera 30 de la colonia Eulalio Gutiérrez.

La propietaria del restaurante Esther Cedima Romo agradeció la visita a este nuevo concepto donde ha invertido todos sus sueños, ya que inició desde hace más de 10 años cuando decidió emprender con un pequeño negocio de quesadillas en una traila chica en la plaza principal.

Con entusiasmo compartió a las autoridades que ha sobresalido gracias a su esfuerzo, tenacidad y deseos de independizarse, actualmente cuenta con instalaciones propias, en las cuales se realizaron trabajos de remodelación y ampliación para brindar una mejor atención a sus clientes.

Hugo Lozano felicitó a la propietaria por su destacado logro como mujer emprendedora y porque al consolidar su negocio hoy le brinda empleo a más de 8 personas.

Junto a la regidora Silvia Ruiz, Rocio Rodríguez y el director de Fomento Económico Rolando Salas, invitaron a la población a consumir local en Quesadillas Cedy, abierto en horario de atención de 6:30 P.M a 12:00 am.