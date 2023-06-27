Protección Civil de Frontera han atendido 18 casos de golpe de calor

De acuerdo a pronóstico del sistema meteorológico nacional el clima tiende a mejorar a partir del sábado 1 de julio del 2023 con temperaturas máximas entre 34 y 37 • y con posibilidad de lluvia por arriba del 50%.

Con la ola de calor del mes de junio del 2023 por parte de los paramédicos de protección civil de cd Frontera se atendieron en nuestra ciudad 18 casos de golpe de calor, 10 hombres, 8 mujeres, 7 infantes menores de 10 años, uno de 20 años, 2 adultos entre 30 y 50 años, 8 mayores de 60 años, 83% niños y adultos mayores.

Protección Civil de Frontera exhortó a la ciudadanía se mantenga informado de los pronósticos del clima emitidos y cumplan las recomendaciones para evitar golpes de calor.

Cualquier situación donde se sospeche de un golpe de calor llamar de inmediato al teléfono 866-6 34 29 90 las 24 horas del día los 7 días de la semana.

A este momento afortunadamente no ha fallecido ninguna persona todos se han restablecido satisfactoriamente.