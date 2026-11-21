El uso prolongado de calentadores eléctricos, anafres y conexiones saturadas con luces navideñas representa un riesgo de incendios e intoxicaciones en los hogares, por lo que Protección Civil de Frontera llamó a las familias a reforzar las medidas preventivas durante la temporada de frío y las celebraciones decembrinas.

Recomendaciones de Protección Civil

Felipe Cano, coordinador de Protección Civil, recomendó apagar las luces navideñas antes de dormir, evitar dejar veladoras encendidas sin supervisión y no mantener aparatos de calefacción funcionando durante periodos prolongados, especialmente cuando las personas se encuentran descansando.

Advirtió que una de las prácticas que deben evitarse es conectar varias series de luces en una misma extensión, debido a que puede generar una sobrecarga eléctrica y provocar cortocircuitos o incendios.

Señaló que algunas extensiones son de baja calidad y no cumplen con las normas de seguridad, por lo que recomendó utilizar productos adecuados y, de ser posible, instalar reguladores de corriente para reducir riesgos.

Riesgos para los menores

El funcionario también pidió tener especial cuidado con los menores de edad, ya que los calentadores y anafres pueden ocasionar quemaduras si permanecen a su alcance.

Otro de los riesgos se encuentra en los árboles navideños, particularmente aquellos elaborados con materiales altamente inflamables, que pueden propagar rápidamente el fuego en caso de registrarse un incidente.

Cano indicó que estas recomendaciones buscan prevenir incendios en viviendas y accidentes durante una temporada en la que aumenta el uso de instalaciones eléctricas, artículos decorativos y equipos de calefacción.