Protege San Buena a los árboles

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Ecología y Servicios Primarios trabajan en la protección de los árboles, contribuyendo en la limpieza de acequias y por ende, riego de agua rodada.

La regidora Blanca Selene Cuellar manifestó que este programa de Limpieza y mantenimiento a las acequias es permanente porque se alimenta de forma natural a las plantas y arboledas que tanta falta hacen en la ola de calor.

Se retiraron los obstáculos de canales de las plazas y alameda que reciben agua rodada pues los espacios mencionados cuentan con sombra a todas horas del día.

“La pipa se va rolando para riego de espacios públicos, tarda una semana en dar vuelta, con este sistema se riegan las áreas verdes de las plazas de colonias; árboles del bulevar y ciclovía donde ya se tienen árboles más frondosos” destacó la regidora.