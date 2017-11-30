Protegerá Lencho a vecinos de la DL

Frontera.-La razón la tendrá quien decida la autoridad que actualmente tiene en sus manos el amparo existente sobre el tema de la colonia Diana Laura, sostuvo el Alcalde electo quien al respecto sostuvo respetará solo a quien tenga la razón pero que mientas eso pase no permitirán durante su gestión ningún abuso contra los ciudadanos.

Y es que luego de que el regidor de la Tenencia de la Tierra Sergio González, diera a conocer las pretensiones del doctor Jorge Cárdenas que quiere demoler viviendas para generar un área verde, Florencio Siller sostuvo que la decisión de quien es en realidad el dueño sigue en el aire.

“Hasta donde tengo conocimiento del caso, hay un amparo y mientras ese amparo no se resuelva no hay nada para nadie y por ello nos enfocaremos a darle protección a los ciudadanos que ahí viven porque no hay nada por el momento que diga que legalmente no son los dueños”, refirió el Alcalde electo.

Sostuvo que en su administración se respetara totalmente la legalidad en todos los casos y eso es lo que estarán haciendo, por lo que llamo a quien se dice propietario de los predios, esperar a que se resuelva el tema y sean las autoridades correspondientes las que determinen quién tiene la legalidad de su lado.

Pero recalcó, que mientras no exista una resolución de parte del juzgado donde obra actualmente el amparo, la postura en su administración será de defensa a los ciudadanos y por ende no permitirán que se les afecte en ningún aspecto.