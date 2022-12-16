Protesta en Centro de Justicia Penal

FRONTERA COAH-. En el exterior del Centro de Justicia Penal se reunieron amigos y familiares de José Manuel Salinas Elizondo para exigir que se haga justicia por su muerte, ha pasado casi un año desde que el motociclista murió de manera instantánea al ser embestido por el trabajador de una empresa de cable y telefonía que ignoró la señal del alto en Frontera.

José Salinas Garnica fue quien encabezó esta manifestación porque mencionó que no es justo que la muerte de su hijo quede impune, con anticipación hacía un llamado a la población para que se unieran a esta manifestación pacífica y entre todos pedir justicia.

Como se recordará el motociclista murió tras ser arrollado por el empleado de una empresa de cable y telefonía que ignoró una señal de alto, fue en la Zona Centro, la víctima tenía apenas 21 años de edad y vivía en la colonia Independencia.

Fue en el peligroso cruce de la calle Almadén y Libertad, un accidente que conmovió a la población en general ya que en ese momento empezó a acercarse los ciudadanos y hubo quienes empezaron a trasmitir en vivo lo que ocurría, llegaron medios de comunicación que dieron a conocer el lamentable deceso.

El responsable responde al nombre de Erick N quien está siguiendo un proceso penal y que ayer tuvo audiencia pero no trascendió, la próxima semana volverá ante el juez, la familia espera un resultado que beneficie a la familia del fallecido aunque nada les regresará a su hijo.