Protestan burócratas

Frontera.-Ante la falta de acuerdos con las autoridades municipales durante la revisión de tabulador que actualmente llevan a cabo, trabajadores adheridos al sindicato de burócratas arrancaron campaña en la que acusan al director de Recursos Humanos de ser el responsable de no llegar a un acuerdo satisfactorio en la revisión.

Esta campaña, arrancó el día de ayer después de que el líder sindical Jorge Carlos Mata señalara que el municipio no ha ofrecido más del 3 por ciento como incremento directo al tabulador de los trabajadores y no lo que al menos por ley deberían de ofrecer.

Mata destacó que al menos ten dría que ser un 4.5 el incremento que deban recibir los trabajadores sindicalizados porque por ley es lo establecido en base a los índices inflacionarios, sin embargo expuso que ni ese monto les quiere ofrecer.

Por ello, desde temprana hora de ayer diversos vehículos de trabajadores sindicalizados que fueron estacionados frente a la presidencia municipal, comenzaron a tener leyendas en las que acusan al director de recursos humanos de ser el responsable de no tener acuerdos.

Cabe señalar también que desde la semana anterior Juan Carlos Villa, detalló que las condiciones económicas en que se encuentra el municipio, no permiten ofrecer una cantidad mayor a la que ya se ha ofrecido actualmente en la revisión que realizan con el sindicato.

Además el próximo viernes vence el plazo que ambas partes tienen para llegar a un acuerdo, ya que el emplazamiento a huelga que fue depositado ante las autoridades indica el primer minuto del día uno de diciembre para llevar a cabo ese movimiento de resistencia bajo los lineamientos de la propia ley.