Medidas contra desapariciones falsas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera, trabaja en una iniciativa que busca sancionar los reportes injustificados de desaparición, particularmente en casos donde se comprueba que la ausencia fue voluntaria. La propuesta surge como respuesta al aumento de casos que, sin representar un riesgo real, activan protocolos de búsqueda y despliegue de cuerpos de seguridad en múltiples niveles. José Ángel Herrera añadió que en las últimas semanas, alrededor de 30 adolescentes fueron reportadas como desaparecidas, aunque posteriormente se comprobó que se habían ausentado por decisión propia, algunas tras discusiones familiares o para reunirse con amigos o sus parejas. 'El protocolo nos obliga a actuar de inmediato. Todas las corporaciones participan, lo cual genera una movilización significativa de recursos humanos y materiales', explicó Herrera, al subrayar que aunque no se cuenta con una cifra exacta, el costo operativo de estas búsquedas es alto. El objetivo de esta nueva medida, dijo, sería evitar el desgaste institucional y concentrar los esfuerzos en casos donde exista un riesgo real para la integridad de las personas desaparecidas. El Fiscal insistió en que no se pretende minimizar la importancia de una denuncia, sino garantizar que se utilicen adecuadamente los mecanismos de búsqueda. El funcionario también hizo un llamado a padres y madres de familia a mantener una comunicación abierta con sus hijas e hijos adolescentes, así como a supervisar el uso de redes sociales. Recomendó, incluso, conocer las contraseñas de sus dispositivos móviles, ya que esta información puede ser clave para orientar las primeras horas de una búsqueda. En ese sentido, Herrera aclaró que no existe en Coahuila evidencia de una red de trata de personas vinculada al crimen organizado, y que los casos relacionados con delitos sexuales detectados por la fiscalía ocurren en su mayoría en el entorno familiar, sin representar una tendencia generalizada. 'Es importante no generar alarma sin fundamento. La trata de personas es un delito grave, el segundo más lucrativo del mundo después del narcotráfico, y en Coahuila mantenemos vigilancia constante para prevenir cualquier caso de explotación', concluyó el fiscal.