Provoca daños enorme fuga

FRONTERA COAH-. Un grupo de vecinos de la Zona Centro reportaron daños en su vivienda desde hace tiempo, esto ocasionado por una gran fuga de agua, la más afectada fue Doña Cuquita quien por seguridad tuvo que abandonar su hogar y hoy en día pide justicia.

María del Refugio Vázquez Hernández, comentó que su casa se está cayendo por lo que tuvo que salirse para ir a pagar renta cada mes, tiene dos hijos de 46 y 35 años, los dos están enfermos, el más grande tiene depresión y eso afectó su cerebro, el más chico así nació.

Ella ya no puede trabajar porque su condición física no le permite y lo peor es que tiene que pagar renta porque de lo contrario podría pasar un accidente de acuerdo a un dictamen elaborado por elementos de Protección Civil y Bomberos.

Doña cuquita habló sobre la grande fuga que se presentó en la calle Panuco de la Zona Centro desde el 2019, aunque el caso se presentó ante SIMAS nunca hubo respuesta.

Jorge Luis Benavides Vecino afectado lo mismo que Aracely Guadalupe Serrano de León, es otra de las afectadas, dijo que fueron los de SIMAS pero solamente inspeccionaron y dijeron que se salieran de la vivienda pero no hubo solución, acudieron con el licenciado Oropeza pero solo les dijo promesas falsas pues hasta ahorita no hay respuesta.

"Yo quiero mi casa para el día que yo falte no saquen a mis hijos, que no anden rondando, ya el alimento Dios que se encargue pero sí quiero que me ayuden", comentó Doña Cuquita.