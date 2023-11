Provoca estruendo temor en Monclova

Desde que se escuchó el estruendo en varias partes de Frontera y Monclova y autoridades no localizaron el origen debido a que hay alerta en la población, por la tarde circuló en redes un video que creen pudiera ser lo que causó el miedo por habitantes de diferentes sectores.

Un trabajador del molino de materiales Willars muy cerca del Cereso rumbo a Candela fue quien ha dado a conocer dicho video, en donde se puede ver una explosión provocada en un predio baldío, las autoridades siguen revisado lo que ocurrió que tiene en suspenso a la población.

Esta es una actividad minera en la que utilizan material explosivo que debe estar regulado por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) pero deben dar aviso y calcular distancias.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil señaló que lo que ocurrió hoy fue excedido por lo que se debe analizar la situación.

Ya desde la mañana en Protección Civil se sospechaba de una actividad por la carretera a Candela, pues el entrevistado señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional buscaba quién tiene permisos de explosivos para el lado del Ejido El Oro donde aseguran que es el origen de este estruendo que causó intriga y curiosidad a los ciudadanos que pudieron sentirlo.

También el Director de Protección Civil dijo que investigaron con Pemex, y ahí le explicaron que realizan actividad en tubería de gasolina, pues quieren eliminar presión de nitrógeno porque van a cargar la línea pero lo que ellos están haciendo no es para tal estruendo.

Mencionó que incluso el personal de Pemex le mencionó que cuando hicieron el desfogue escucharon el sonido al lado del Ejido El Oro, se habló con personal de Orica y no hubo nada, lo mismo con personal de CFE tampoco, por lo que mencionó que definitivamente no fue una actividad humana o al menos no se ha detectado

"Realmente no hay una causa exacta hasta este momento, hay alarma en la población pero afortunadamente no hay daños a las personas, estarán muy pendientes para cualquier situación, coordinador con Protección Civil de Monclova que tampoco tiene el origen de este estruendo", comentó.