Próximo natalicio de V. Carranza

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El próximo 29 de diciembre, se conmemorara el 165 aniversario del natalicio de don Venustiano Carranza, una fecha significativa para las y los cieneguenses, así como también para los investigadores históricos y Cronistas, así lo mencionó César Enrique Aguirre, delegado municipal de la Asociación Nacional Venustiano Carranza y miembro activo de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza A.C.

"Estamos en la víspera de una fecha memorable; el natalicio de don Venustiano Carranza Garza, es un acontecimiento que tiene que resonar a lo largo de lo ancho y largo de nuestro país, por ser, a mi punto de vista, uno de los personajes más significativos en la historia nacional. Venustiano fue el onceavo de quince hijos, viendo la primera luz del mundo un 29 de diciembre de 1859 en la casona que actualmente alberga el museo que lleva su nombre, antigua casa de sus padres: Coronel Jesús Carranza Neira y doña María de Jesús de la Garza. Por tradición se hace un emotivo evento en las instalaciones del museo, honrando la vida y obra de tan importante cieneguense".

Puntualizó que difundiendo el legado carrancista han tenido un año con mucha actividad, presentando distintos libros por parte de miembros de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila en disti tos municipios, así como también diversas conferencias y coloquios ppr parte de la Asociación Nacional Venustiano Carranza y la visita al hermano municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla y a la comunidad de Tlaxcalantongo, en el mes de mayo, conmemorando el aniversario luctuoso del eterno primer jefe del Ejército Constitucionalista.