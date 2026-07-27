Nueve puestos semifijos despejados para obras de recarpeteo

Nueve puestos semifijos fueron retirados de manera temporal de la calle Victoriano Cepeda, en la colonia Occidental de Frontera, para permitir el inicio de los trabajos de recarpeteo que realizará una empresa contratada por el municipio.

El director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra Guajardo, informó que la medida fue solicitada por el departamento de Obras Públicas, debido a que los establecimientos obstruían el área donde se ejecutará la obra.

Explicó que desde el jueves de la semana pasada comenzaron las notificaciones a los comerciantes instalados sobre la calle Victoriano Cepeda, entre Soledad y Manuel Acuña. "Estuvimos notificando desde el viernes, sábado y todavía anoche platicamos con ellos. Accedieron de buena manera a ser removidos para permitir la actividad de Obras Públicas", señaló.

El funcionario indicó que, además del retiro de los puestos, también quedó restringido temporalmente el estacionamiento de vehículos particulares para mantener libre la zona y facilitar las labores de la maquinaria.

Precisó que fueron nueve puestos fijos, algunos de ellos con instalaciones de energía eléctrica, cuyos propietarios aceptaron reubicarlos de manera provisional en sitios que consideraron adecuados.

Ibarra Guajardo señaló que, de acuerdo con la programación de Obras Públicas, los trabajos de recarpeteo podrían concluir el próximo jueves, por lo que una vez finalizada la obra se reunirá con los comerciantes para definir su reinstalación. "Vamos a estar en contacto con ellos y, tan pronto concluyan los trabajos, volveremos a platicar para que retomen su actividad", expresó.