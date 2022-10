Puma no cae en la trampa

Las trampas instaladas para atrapar al felino que anda haciendo de las suyas en el Ejido Pozuelos de Arriba no han rendido resultados, pero no desistirán, hay que persistir comentó Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil.

Desde el pasado viernes Protección Civil en coordinación con personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, colocaron unas jaulas con carnada viva, pero hasta ahorita el puma o leoncillo no ha caído en la trampa.

El director comentó que estos trabajos también se realizan en coordinados con Fomento Agropecuario a cargo de Oscar del Bosque, con quien acudieron a donde fue el último ataque en el predio de Guadalupe Corona y fue ahí donde se instaló la primera jaula.

"Revisamos el área, las huellas en veredas y se buscó el punto apropiado, pero las cosas no son de la noche a la mañana, hay que persistir el felino sigue en esa área", comentó.

Han estado atentos, pero no hay obtenido resultados esperados, pero no bajarán la guardia, dijo que el personal de la dependencia estatal también fue a Cuatro Ciénegas, por la presencia de osos, lo mismo en Monclova donde atraparon una osa que andaba con sus crías, son especies endémicas de la región y no se pueden dañar y se debe hacer lo necesario para que tampoco causen daño a los ganaderos.

Todos los días acuden al área, van a ser persistentes para que la cifra de animales depravados no continúe en el Ejido Pozuelos de Arriba donde se han presentado la mayoría de los ataques pero también en el Ejido Frontera.