Puras “trabas” para escriturar

FRONTERA COAH-. Habitantes de la Ampliación Occidental siguen con las trabas para poder escriturar sus predios, un trámite que requieren hacer para poder contar con los servicios básicos como lo son el agua y la luz y drenaje con las altas temperaturas es insoportable vivir en esta situación pero al no tener otra opción tienen que soportarlo.

La mañana de ayer algunos habitantes de dicho sector se acercaron al regidor Javier Chaires del departamento de Tenencia de la Tierra, quien mencionó que el propietario que les vendió los predios no ha podido acreditar la propiedad.

“Ellos son de la Ampliación Occidental donde son cerca de 70 habitantes que ahí viven, nos preocupan por que no tienen luz, hemos platicado y haciendo el llamado al dueño que se presente para solucionar el problema

Pero el dueño vendió sin tener el título de propiedad y todavía está a nombre del primer duelo, por eso los habitantes no pueden hacer nada,

Señaló que tienen muchos años viviendo en el lugar, un promedio de 18 años y el que vendió no quiere hacer nada, el señor se llama José Luis Mata y dice que le deben dar dinero, no quieren dárselos porque ya no confían en él.

El agua se las llevan de presidencia, una vez por semana pero a veces no completan y más con estos calorones.

Los habitantes acudieron por su cuenta, ellos ya están cansados y quieren el apoyo del municipio para arreglar la situación, lamentablemente no está en manos de la autoridad municipal aunque hacen todo lo necesario para gestionar una solución.

Comentaron que no hay manera de tener energía eléctrica, esto es lo que más les urge.

El día 12 de septiembre estará gente del Registro Agrario y los vecinos seguirán insistiendo en este caso, porque sí el propietario no atiende al llamado tendrá que cubrir las consecuencias, todavía está a tiempo de solucionar este problema porque el donó al Instituto Estatal de la Vivienda aun cuando ya había gente viviendo en el lugar.

Ellos tienen pruebas de lo que le pagaron a José Luis Mata por lo que están dispuestos a demandar con apoyo del municipio a fin de solucionar esta problemática, lo más triste es que a pesar de todos los problemas el propietario sigue vendiendo los predios y ahora son más caros pues los ha vendido hasta en 120 mil pesos la gente ni siquiera sabe que compra un predio sino un problema.