Que no tienen compromisos

CASTAÑOS COAH-. “Lo que queremos son soluciones, el tema es delicado, el transporte de Castaños es pésimo y las quejas no se pueden ocultar son a diario, nuestro compromiso es respaldar al ciudadano y no solo escuchar sus quejas sino darles seguimiento”, comentó el alcalde Juan Antonio Garza García.

Dijo que el apoyo a los ciudadanos existe y por eso buscan que se brinde n buen servicio, el problema ya tiene un año y estudiantes, trabajadores son los que más resultan afectados.

“Esperamos que el propietario de ómnibus de la Laguna cumpla con los compromisos porque de lo contrario la ciudadanía actuará, yo no tengo compromisos con nadie más que con el pueblo y lo que ellos digan hacemos”, comentó el alcalde.

Dijo que dentro de 8 días se volverán a reunir y tendrán comunicación con gente de Mercedes que ofrece unidades nuevas financiadas, para escuchar sus proyectos, propuestas y analizarlas pero esto sería una solución a largo plazo.

La gente de Mercedes quiere hacer un estudio para financiar autobuses, son unidades nuevas con cámaras, botón de pánico, sistema GPS, se les escuchará pero una solución pronta es obtener camiones de otras rutas para dar ya solución al problema.