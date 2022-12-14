Queda impune crimen de José

FRONTERA, COAH.- Familiares de José Manuel Salinas Elizondo siguen pidiendo justicia, ha pasado casi el año desde que el motociclista murió de manera instantánea al ser embestido por el trabajador de una empresa de cable y telefonía que ignoró la señal del alto en Frontera.

Por es motivo la familia se encuentra desesperada e hicieron un llamado a la población para que los apoyen y exigir que no quede impune, será mañana a las 11:30 am cuando se presente en el Centro de Justicia Penal en Frontera.

José Salinas Garnica fue quien hizo la publicación en Facebook, como se recordará, el motociclista murió de manera instantánea al ser embestido por el trabajador de una empresa de cable y telefonía que ignoró una señal de alto, ubicada en un peligroso cruce de la Zona Centro.

La víctima del accidente fue identificada como José Manuel Salinas Elizondo, quien contaba con 21 años de edad, y vivía en la colonia Independencia.

El trágico hecho se registró alrededor de las 08:20 horas, en el cruce de las calles Almadén y Libertad, hasta donde acudieron socorristas sólo para confirmar el deceso del joven que tripulaba la moto.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal asignados al Departamento de Control de Accidentes se encargaron de asegurar a Erick de la Rosa Trejo, conductor del Chevrolet Beat, de color blanco, propiedad de la empresa Wizz.

El conductor indicó a las autoridades que circulaba por la calle Almadén en dirección al oriente pero al tratar de incorporarse a la calle Libertad, repentinamente impactó el vehículo ligero.