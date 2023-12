"Quiero encontrar a mi hijo", clama madre

Son ya 9 años desde que Juan Daniel Iracheta Bautista quien entonces tenía 17 años de edad y era de lento aprendizaje desapareció de la nada, Olga Leticia Bautista de La Rosa sigue exigiendo a las autoridades su búsqueda, su corazón de madre le dice que su hijo ya no está con vida pero sigue con la esperanza de encontrar su cuerpo en un predio ubicado en el kilómetro 25 sobre la carretera 57 en el que han buscado a más personas desaparecidas.

A su hijo lo confundieron con un sobrino que en aquel entonces andaba mal, su hijo estaba en la secundaria, era muy inocente y de la noche a la mañana desapareció lo único que supieron fue que se lo habían llevado en una camioneta.

"Yo le pido a Dios que me de paciencia para seguir esperando, pero no he tenido respuesta por las autoridades que quieren cerrar el caso pero cómo sí no han encontrado nada", comentó.

Dijo que no le han permitido buscar en ese predio donde siempre buscan a personas desaparecidas pero a ella nunca la toman en cuenta, les ha comentado el por qué y les dice que sí es porque no tiene dinero.

"Les dije que no me toman en cuenta, esas madres que han entrado tienen derecho yo también, he buscado en muchas partes Torreón y más partes del Estado de Coahuila pero ese pedazo me lo han negado", comentó.

Dijo que hay indicios de que su hijo está en ese predio donde han buscado a Héctor Rangel Ortiz el joven Originario de Querétaro desaparecido en Monclova porque hubo una audiencia a la que ella acudió y tuvo que pagar dinero para que la dejaran hablar con alguien que enfrentaba un proceso legal y que es uno es los que se lo llevó y ahora está en el penal de Durango, esa persona le dijo que buscará en ese predio para hasta este momento no se le ha permitido, le dijo que buscara a 50 km a la redonda de donde encontraron un cadáver.

"Yo digo que mi hijo ya está muerto, aunque lo sigo esperando pero me hacen a un lado porque yo no tengo dinero, porque soy humilde, también puedo conseguir dinero, vivo o muerto quiero encontrar a mi hijo", mencionó.

Dijo que seguirá insistiendo y exigiendo a las autoridades que lo busquen y no se cansará de hacerlo.