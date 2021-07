Quitan alquitrán de las vías

FRONTERA.,COAH.- Después de que el pasado mes de febrero se suscitara un accidente en las vías de la empresa Ferromex cuando varios vagones se colapsaron y se cayeron, liberando al medio ambiente granos y alquitrán que con el calor y las lluvias despedían fétidos olores, la empresa terminó el retiro de estos residuos con la intención de no causar molestias entre la comunidad.

Antonio Mendoza, director de Ecología dijo que los trabajadores de la empresa se encuentran realizando los últimos trabajos de limpieza y retiro de residuos de alquitrán y grano, además explicó que al culminar estas acciones se roseará el suelo con un químico que evita que el alquitrán provoque un daño ecológico en el suelo.

El Director mencionó que durante todos estos meses la empresa se dedicó a realizar las labores de corte y retiro de los vagones siniestrados, sin embargo fueron varios meses debido a que algunos de los carrotanques contenían alquitrán, el cual se hizo duro con el aire por lo que tuvieron que calentar el área cuidado todos los protocolos para evitar una explosión y sacar el compuesto químico con pipas para evitar accidentes.

Explicó que luego de que se vaciaron los tanques se procedió a limpiar toda el área para colocar un compuesto químico para evitar los malos olores y la contaminación, para después colocar arena y de esa forma evitar que los habitantes de las distintas colonias sufran por los malos olores.

"No sancionamos a la empresa porque colaboraron con nosotros para la limpieza del lugar, el objetivo es que los habitantes del municipio ya no sufran por los malos olores y no se contamine más el área".