Quitarán a ex regidores concesiones

FRONTERA COAH-. Más de 10 concesiones de taxis podrá recuperar el Ayuntamiento de Frontera ya que estás fueron adquiridas por ex funcionarios municipales cuando la ley indica que no pueden ser acreedores, Juan David Guerrero; presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, dijo que hay un importante avance en la investigación.



Fue hace algunos días que sesionó la comisión de Transporte, estuvieron viendo algunos temas sobre investigaciones que se realizará porque así lo pidieron algunos taxistas.

Fue por un oficio que los taxistas alertaron a las autoridades municipales sobre esta situación, aunque el presidente de la comisión no quiso a dar a conocer los nombres de los ex funcionarios, dijo que están bajo la ley de transporte donde se indica que siendo funcionario no pueden adquirir una concesión.

Mencionó que están muy adelantados a la investigación sin embargo quieren dar pasos seguros, mencionó que la costumbre se hace ley y fue lo que pasó pero en definitiva esas concesiones se podrían recuperar.

“No vamos a dar pasos en falso, hay muchas posibilidades de que se recojan, son concesiones que dio el municipio, no son particulares, en eso nos basamos y yo creo que si podríamos recuperarlas” comentó el regidor y presidente de la comisión.

Señaló que se lleva tiempo y están conforme a lo que indica la ley, los concesionaros no han sido citados pues intervendrá contraloría y entonces sí, los propietarios de dichas concesiones serán citados ante la autoridad municipal.