Reactivan el FronteraBus

Se reactivó el programa FronteraBus con dos unidades que ofrecerán el servicio gratuito de transporte a los jóvenes que estudian en las universidades y preparatorias del municipio de Monclova.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya manejó uno de los autobuses y siguió la ruta trazada por el área de educación para recoger a los estudiantes por las diferentes colonias, como suele hacerlo de manera habitual pues esto le permite conocer a los jóvenes y convivir con ellos.

En punto de las 6:00 de la mañana se encendieron los camiones frente al Conalep Frontera para iniciar su ruta por las colonias como La Sierrita, Occidental, Guadalupe Borja, Zona Centro y otros sectores en los que se "levantó" a más de 80 alumnos.

El presidente municipal continuó con el trayecto por el bulevar Francisco I. Madero en donde bajaron alumnos de la Cruz Roja y FIME, posteriormente retornó hacia el bulevar Harold R. Pape hasta llegar a las facultades de la UAdeC y las preparatorias cercanas dónde entregó al resto de los estudiantes.

Este sería el segundo ciclo escolar que Piña Amaya brinda este servicio de transporte gratuito diariamente a los jóvenes originarios de Frontera que estudian en universidades del municipio de Monclova en el turno matutino y nocturno.

Lo anterior en apoyo a la economía de los padres de familia y ante la necesidad que existía de una unidad de transporte exclusivamente para los estudiantes quienes muchas veces no asistían a clases porque no alcanzaban a tomar el transporte público y hacían un gasto excesivo pagando el servicio de taxi o Indriver hasta de mil 200 pesos.