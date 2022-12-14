Realiza Frontera Gran Zumbatón

Para llevar alegría y felicidad a niños fronterenses esta Navidad, el DIF Municipal y el departamento de Deportes llevaron a cabo el Gran Zumbatón para recolectar juguetes.

La actividad se desarrolló en el gimnasio Rodolfo Luna Torres en punto de las 10:00 de la mañana en donde se dieron cita mujeres que practican está disciplina e instructores con la finalidad de donar un juguete y regalar una sonrisa a los pequeños de escasos recursos en esta época decembrina.

En representación del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, la primera dama, Caludia Verónica Martínez y la directora del DIF Jaqueline Montelogo estuvo presente el regidor de Hacienda David Borrego y el coordinador Juan Salomón quienes agradecieron a los participantes por sumarse a esta acción con causa.

Sabemos que en esta temporada muchas familias atraviesan por situaciones difíciles o carecen de recursos económicos para comprar juguetes a sus hijos, es por ello que por medio del Zumbatón se busca llevar alegría a los infantes.