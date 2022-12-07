Realizan en escuelas Concurso de Escoltas

Alumnos de diversas primarias de Frontera participaron en el Concurso de Escoltas de Bandera con el que se promueve el respeto por los símbolos patrios y la participación en las actividades de carácter cívico.

Este evento fue realizado por la Supervisión de Educación Física 203 y fue presenciado por autoridades educativas,municipales y padres de familia.

Los estudiantes mostraron sus conocimientos y habilidades a través de este certamen en donde las escuelas ganadoras fueron; Capitán Raúl Lemuel Burciaga con el primer lugar.

Las escuelas ganadoras en el certamen. Autoridades educativas, municipales y padres de familia presenciaron el evento.

El concurso fue encabezado por la regidora de Educación, Alma García, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, subdirector de Servicios Educativos, directivos de la Supervisión 203, directores y maestros.

En su mensaje, la regidora informó que estos eventos fomentan los valores cívicos y familiares, el amor a nuestra patria, después de dos años de que estuvieron suspendidos por la pandemia del Covid-19.