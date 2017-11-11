Realizan estudiantes Marcha de la Lectura

Frontera, Coah.-Con la participación de jardines de niños, escuelas primarias secundarias, prepas y universidades se realizó la Marcha de la Lectura, evento coordinado por la regidora de Educación así como por Arte y Cultura, resultando todo un éxito con la gran aceptación y sobre todo participación que tuvieron.

En punto de las 10 de la mañana se arrancó la Marcha de la Lectura que se convirtió en un colorido desfile donde los niños participaron con carros alegóricos temáticos de personajes y cuentos infantiles diversos.

Algunos ocuparon incluso aún el tema reciente de Día de Muertos y nuevamente lucieron sus mejores galas convertidos en catrines y catrinas, mientras que otros vistieron como personajes de grandes historias como blanca nieves y los siete enanos.

Muchos otros de los participantes, acudieron con pancartas donde resaltaron la importancia de la lectura, la que invitaron a realizar a diario por ser considerada una gran herramienta de aprendizaje.

Este gran evento educativo concluyó en la plaza La Lagunita donde las autoridades reconocieron la importante participación de todos los plantes educativos que se hicieron presentes en esta Marcha de la Lectura.