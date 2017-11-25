Castaños.-Realizan Feria de Educación Inicial en el municipio de Castaños, con la finalidad de difundir el desarrollo y aprendizaje del niño entre cero y cuatro años de edad, otorgando estimulación temprana a fin de preparar a los pequeños previo al preescolar.

Con la presencia del Supervisor de módulo Juan Antonio García Barrios, decenas de madres de familias acompañadas por sus hijos, trabajaron en un encuentro deportivo frente a la plaza principal de esta localidad, además se realizó una demostración de libros y juguetes didácticos que los pequeños pueden ocupar durante las clases de Educación Inicial.

En entrevista manifestó que en esta localidad se trabaja con 143 niños en diez escuelas, ubicadas en sectores como Ampliación Libertad, Libertad Sur, Zapata, California, Carranza, Independencia, Palo Blanco, Soledad y Santa Teresa.

“Tenemos mas de 20 años en el programa y siempre hemos hecho este tipo de actividades, año con año, iniciamos el ciclo escolar en el mes de octubre con 143 niños, trabajamos con pequeños de cero meses a cuatro años de edad, dando estimulación temprana, así mismo trabajamos con las mamas” indicó.

Son dos pláticas por semana en un horario matutino, educación totalmente gratuita. Se hace la invitación a madres de familia a estas clases de educación inicial ya que ofrece el beneficio para sus hijos pues estimulan las áreas cognitivas.

En coordinación con el área de Deportes, se llevaron a cabo ejercicios para padres de familia y niños.