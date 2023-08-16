Realizan pasarela de Barbies y Kens

Una pasarela Barbie llevó a cabo el Desarrollo Integral de la Familia como parte de sus actividades del mes de Adulto Mayor, en donde las personas de la tercera edad se divirtieron y modelaron looks rosados.

El evento se desarrolló en la sala de espejos del DIF, y comenzó con la presentación de los grupos "Barbies" y "Kens" de los diferentes sectores del municipio y quienes son miembros de los centros comunitarios.

La temática rosa lució por cada rincón del DIF, había una pasarela de luces encendidas por dónde modelaron hombres y mujeres, así como la caja gigante de la muñeca y un arco de globos en donde los participantes hicieron sus mejores poses para tomarse la fotografía del recuerdo.

La primera dama Claudia Verónica Martínez Valdés, agradeció la asistencia de los adultos mayores, señalando que estás actividades permiten crear lazos de fraternidad y trabajo en equipo mediante el cual se fomentan los valores y la sana convivencia.

Al finalizar los abuelitos disfrutaron de algunas melodías, y alimentos, bebidas, botana y postre que el personal del DIF les otorgó sin costo alguno.