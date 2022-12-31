Realizarán exhumaciones en Piedras Negras y Acuña

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a Ángel Herrera Cepeda, titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, durante el primer trimestre del año 2023 concluirán en Piedras Negras y Ciudad Acuña, para poder continuar con la localización de personas con reporte de desaparición en el Estado.

El funcionario añadió que las exhumaciones masivas se realizarán en los panteones municipales, que son los espacios de donde se tienen datos de que fueron inhumadas personas sin identificar: “Tenemos un cruce de información con el área de la Fiscalía Ministerial y con la Administración de los Panteones, y pueden ser alrededor de mil 200 personas lo que están contemplados para exhumar”.

El funcionario estatal destacó que con estas acciones se finalizan las exhumaciones en los panteones donde se tiene registro que ocurrieron situaciones similares, para continuar con el proceso en los laboratorios forenses del Centro regional de Identificación Humana, mismo que se ubica en Saltillo.

“Tenemos proyectado que durante el año 2023 estén finalmente exhumados todos los panteones de Coahuila, por ello en febrero haremos los trabajos en Piedras Negras para continuar en Ciudad Acuña”, reiteró Herrera Cepeda.

Finalmente, destacó que la intención es que regresen a casa de manera digna y poder también dar un cierre para las familias que han buscado a sus seres queridos, por lo que se sigue trabajando en los procesos de identificación.