Rechaza muerte cerebral de Maribel

FRONTERA., COAH.- Maribel no tiene muerte cerebral, pero su situación de salud actual es muy delicada, dijo entre sollozos la madre de la menor de 16 años quien hace poco más de 8 días fuera impactada por un vehículo conducido por Ricardo “N” al salir de un baile realizado en el Lienzo Charro de este municipio.

Alejandra López Romero, madre de la menor dijo que los médicos durante esta semana le realizarán una serie de exámenes a Maribel, con lo cual se determinará si existe o no una esperanza de vida para ella pero como padres confían en que Dios tiene la última palabra en esta y todas las situaciones de la vida de la pequeña que hoy en día se encuentra intubada en una clínica de alta especialidad en Monterrey.

“Mi niña está delicada, pero tengo mucha fe en Dios y en los conocimientos de los médicos quienes estoy segura me la van a sacar adelante, del joven que la atropelló no sé nada, porque ahorita ni mi esposo ni yo tenemos cabeza para estar pendiente de él, pero sus padres deben de ser conscientes de que no atropelló a un animalito, que es la vida de mi hija la que está en juego”, aseguró la señora Alejandra.

Indicó también que aunque su hija se encuentra muy grave de salud y no ha despertado, confían plenamente en Dios y esperan que el milagro de Maribel se presente, asegurando que se le están aplicando tratamientos para que su cerebro se desinflame más rápido y con ello nazca una posibilidad de recuperación.

“Yo solo espero que mi hija se recupere, sabemos que de suceder esto podría tener alguna secuela pero para nosotros que ella abra los ojos será el milagro que tanto hemos rogado a Dios, de Ricardo nada podemos decir, pues él sabe lo que provocó, pero ahorita no es algo que nos interese más que la salud de nuestra pequeña”, finalizó.