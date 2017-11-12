Rechazan vacuna del VPH en niñas

SAN BUENAVENTURA, COAH.-Pese a la serie de explicaciones que el Departamento de Salud Municipal da a los padres de familia sobre la importancia que tiene que sus hijas se vacunen para prevenir el Virus del Papiloma Humano VPH, prevalece la resistencia en ellos por lo que solo se aplica a aquellas jovencitas que presentan la autorización de sus padres o tutores.

Guadalupe Margarita Rodríguez Contreras, regidora de Educación dijo que son las jovencitas de 12 a 18 años de edad las que deben recibir la dosis como medida de prevención, ya que sí existen casos de jóvenes que lo padecen, pero esto se debe a que no aceptaron la vacuna.

Comentó que dan amplias explicaciones sobre el por qué deben recibir la vacuna y eso no solo a los jóvenes sino a los padres de familia, “sin embargo el hecho de ser menores de edad lleva a tomarlos en cuenta para que no haya problemas después, algo que no debería suceder pero pasa” dijo la funcionaria.

Agregó que el problema deriva a que pese a la serie de recomendaciones que les hacen a los jóvenes aún continúan practicando el sexo sin condón, lo que lleva a tener hijos no deseados que truncan sus aspiraciones a un futuro más prometedor, cosa que no logran cuando tienen que hacerse cargo de la familia.

Al respecto afirmó que como autoridades municipales son respetuosas de las decisiones de los padres de familia, si estos aceptan o no que sus hijas sean vacunadas, pues resistirse a eso pone en riesgo no solo la salud sino la estabilidad de la mujer para llevar una vida normal y tranquila.