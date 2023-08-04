Recibe Cuatro Ciénegas a corredores

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Contento por los resultados de eventos de alta competencia, el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez dijo que la carrera Coahuila 1000 atrajo la visita de mucha gente al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas.

Dijo que es el segundo año que le toca recibir a los competidores y con gusto desde el Ayuntamiento se organizaron desde hace días para darles la atención que merecen.

Además de dar la bienvenida a la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos Azucena Ramos Ramos como el equipo de apoyo de esta carrera, el Edil se preparó con una comida, puntos de hidratación y todo el cuerpo de seguridad, Protección Salud, ambulancias y salud para atender cualquier emergencia.

En la explanada de la Central de autobuses un grupo de organizadores de esta logística esperaron a los corredores para atenderlos.

Beto Villarreal también pudo felicitar a los competidores por esta gran carrera que deja una importante derrama económica y sobre todo se promocionan los atractivos que tiene el municipio y los pueblos mágicos.

Los primeros en llegar a la justa fueron dos corredores de Chihuahua como primera etapa de motos quienes cruzaron el marcador en Ejido “Tanque Nuevo” ubicado en el kilómetro 131 de la carretera federal 30 en el tramo Cuatro Ciénegas - San Pedro.

Marco Molinar saludó al alcalde Beto Villarreal y compartió que por tercer año consecutivo ha ganado la justa en motos; aunque hoy le pareció una mejor organización y ruta logrando un tiempo de 6 horas 47 minutos 38 segundos.

Carlos Loya también del vecino estado de Chihuahua obtuvo segunda posición y para ser su primera participación aseguró que es una muy buena ruta.

Ambos corredores reconocieron la seguridad de estado y municipios que vigilaron la ruta por tierra y aire.