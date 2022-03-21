Reciben a la primavera en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez destacó el alza de visitantes a Cuatro Ciénegas, principalmente a las áreas turísticas para recibir el equinoccio de primavera 2022 que inició este domingo 20 de marzo a las 9:33 hora del centro de México.

Este fenómeno atrajo a gran cantidad de personas que optaron por las zonas naturales más emblemáticas, entre ellas Poza Azul, Playitas, Mezquites, Arenales y Dunas de Yeso donde como parte de sus creencias optaron por recibir los rayos del sol de la primavera y “recargar energía” para este 2022.

Hombres, mujeres y familias completas, vestidas de blanco, con sombreros e incluso varas de incienso, realizaron “rituales” asociados a este día.

Cabe destacar que muchos turistas siguen la tradición prehispánica, ejerciendo muchos rituales para atraer las buenas vibras y la energía del sol que permite revitalizar cuerpo, mente y actitud.

Las personas intentan con la llegada de la primavera cambiar aspectos de su vida, según las creencias esta fecha es un buen momento para comenzar negocios, relaciones, cambio de empleo, imagen personal o procreación, pues ciclos y puertas se abrirán para recibir y dejar ir.

Hace miles de años, el equinoccio de primavera se celebraba en todas las culturas como un momento de fertilidad, creatividad y renovación, pues esta ocasión trae con él, energía, esperanza y optimismo.