Reciben bomberos uniformes donados

FRONTERA COAH-.Se llegó el Día del Bombero y los elementos del municipio de Frontera recibieron uniformes especiales gracias a la donación de un empresario por casi 300 mil pesos, lo que beneficia en gran medida a los elementos para que puedan realizar de forma segura su trabajo.



"Yo he estado mucho tiempo en esto de Protección Civil y Bomberos y en lo que a mí respecta nunca había visto equipamiento completo a un cuerpo de bomberos, no reniego de los trajes de segunda mano que nos llegan de Estados Unidos porque es un apoyo que nos dan pero definitivamente ya no vienen en buen estado ni cumpliendo las garantías de seguridad para Estados Unidos", comentó el director Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil.

Señaló que el hecho de que un empresario done equipamiento completo para bomberos de pies a cabeza es muy bueno para ellos porque es la manera en que los elementos están bajo seguridad porque son aprobados por la NFPA además de que tienen los mejores estándares de seguridad para un bombero.

El director Ángelo Grimaldo, dijo que está muy orgulloso del alcalde Roberto Piña y se unió a su equipo teniendo tres objetivos trazados el primero es una moto bomba, homologación de sueldos y la central de bomberos, los tres están por cumplirse en la actual administración de Roberto Piña por lo que el director dijo sentirse muy contento.