Reciben católicos a la Virgen Peregrina

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Feligreses católicos de este mineral, recibieron la visita de la Virgen Peregrina de "Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos" brindándole la recepción de bienvenida durante la tarde del viernes a la altura del Sauz en el entronque con Minas de Barroterán.

Fue el padre Rodrigo Santamaría, Párroco de Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos quien encabezó la procesión acompañado también de cabalgantes que escoltaron la imagen de la virgen hasta llegar a la Casa de Dios, en esta población.

El presbítero mencionó que, la Virgen de San Juan de Los Lagos fue recibida primeramente en la Diócesis de la ciudad de Piedras Negras, posteriormente le dieron la bienvenida aquí en Barroterán y en adelante hasta el 26 de este mes, estará en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan en Piedras Negras.

El itinerario inició con la recepción de la Virgen y toda una caravana que acompañó a la Santísima Virgen participando los feligreses en el Rosario hasta llegar a la parroquia.

Posteriormente, se llevó a cabo otro Rosario más de 9:00 de la noche a 12:00 am ofreciendo flores y mandas, este sábado en punto de las 06:00 horas entonaron las mañanitas a la Virgen, a las 07:00 horas los laudes, 08:00 horas el Rosario de Hombres, 9:00 am el rosario de niños, adolescentes y jóvenes, 10:00 am la Santa Misa e Imposición de Velos, 11:00 am visita a la virgen acompañados de la familia y, a las 12:00 de mediodía la misa y despedida a la Virgen Peregrina.

El párroco hizo extensiva la invitación de asistir a este itinerario sobre todo a aquellos hermanos o hermanas que no han podido pagar su manda acudiendo a San Juan de Los Lagos, visitándola en esta ocasión aquí en Barroterán.

"Esta invitación es de gran bendición pues la llegada o la visita de la santísima virgen siempre traerá muchas cosas buenas a la vida espiritual", destacó el sacerdote.