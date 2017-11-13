Recibirán burócratas 46 días de aguinaldo

Castaños.-De acuerdo a lo que marca el Contrato Colectivo de Trabajo, empleados sindicalizados recibirán 46 días por concepto de aguinaldo, así mismo el ahorro el cual oscila en un monto de 200 mil pesos, beneficiando a 75 agremiados.

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores Javier Rivera manifestó que el monto global que corresponde al aguinaldo varía entre los trabajadores, esto por la diferencia de salarios, sin embargo, como ejemplo destacó que algunos de los agremiados estarán recibiendo cerca de 10 mil pesos por este concepto y será la Presidencia Municipal la encargada de hacer la entrega de este recurso la primera quincena del mes de diciembre.

Caso contrario, explicó, que el ahorro que se hará entrega a los sindicalizados corresponde a más de los 200 mil pesos.

“Semanalmente son 65 pesos, a la quincena son 130 pesos, al mes 260 pesos, lo equivalente a 234 mil pesos a 75 agremiados”, mencionó.

Por otra parte, manifestó que será este lunes cuando se convoque a asamblea para que se autorice el incremento del 10% en relación al contrato colectivo de trabajo, ya que solo se tiene hasta este mes para llevarlo ante Conciliación y Arbitraje.