Recibirán los de 30 a 39 su segunda dosis

FRONTERA., COAH.- Un total de 5 mil dosis de la vacuna Sinovac son las que se aplicarán hoy viernes y mañana sábado a los habitantes de ciudad frontera que se encuentran en el grupo de edad de 30 a 39 años, esto como el cierre de la campaña de vacunación de este rango de edad.

Será a partir de las 8 de la mañana cuando personal encargado de la vacunación apoyados por elementos del 105 Batallón de Infantería, comenzarán la aplicación de la segunda y última dosis de la vacuna en las instalaciones del Gimnasio Municipal Rodolfo Luna Torres.

Quienes acudan a vacunarse deben de llevar copia del comprobante de aplicación de la primer dosis CURP, INE y una pluma para el llenado de la documentación que se les solicita para aplicarles la segunda dosis.

Es importante resaltar que solo serán un total de 2 mil 500 dosis por día las que se aplicarán y estas no serán colocadas en ningún caso de primera dosis, por lo que los encargados de la vacunación pidieron no acudir en caso de que no estén en el rango de edad y sea segunda dosis la que se va a aplicar.

"Que nos eviten la pena de negarles la vacuna, ya que no vamos a colocar primeras dosis, con esta aplicación se termina el grupo de 30 a 39 años en el municipio de Frontera y se dará espacio al rango de edad que sigue para vacunación".

Cabe mencionar que el proceso tendrá un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde o hasta concluir el reactivo con el que se cuenta, por lo que llamaron a la población a no irse durante la madrugada a hacer fila, ya que habrá vacuna para la totalidad de las personas en ese rango de edad.