Recibirán premio Jóvenes de Cuatrociénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas dio a conocer a los ganadores del Premio de la Juventud Cuatro Ciénegas 2023 quienes serán acreedores a incentivos.

A través del Instituto Municipal de la Juventud se informó que en los próximos días premiará a cada uno de los ganadores en sus respectivas categorías.

Encargados de esta convocatoria Saily Idolina Mendoza, síndico municipal y Eder Ibarra Castro, director departamento de la Juventud externaron que fueron registrados 16 proyectos todos de preparatoria, entregando un ensayo especificando los proyectos presentados del área cultural, servicio social, deportivo y académico.

Los ganadores recibirán 4 mil pesos en efectivo: Felicidades a los jóvenes de las siguientes 5 categorías: Excelencia Académica - Ruth Elizabeth García Flores 16 años, Compromiso y Liderazgo Social - Nairovi Azeneth Garza Arizpe 13 años, Emprendimiento - Abril Medina Martínez 16 años, Promoción de la Cultura y las Artes - María Gabriela Peraldi Sada 27 años, Deportivo - Emiliano Villarreal Almaguer 15 año.