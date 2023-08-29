Recluta DENSO en Presidencia

FRONTERA COAH-. El departamento de Fomento Económico sigue trabajando muy de la mano con las diferentes empresas de la localidad, esto para la contratación de personal, como lo es el caso de la empresa DENSO que instaló un módulo que permanecerá toda la semana para reclutar a más personas.



Lo anterior lo dio a conocer Víctor Javier García; director de Fomento Económico, mencionó que el módulo va a cerrar la semana en presidencia municipal ya que tiene alrededor de 60 vacantes y lo que quieren es seguir reclutando personal.

Esta empresa se encuentra en el cordón industrial, por eso el director aprovechó para hacer la invitación a la gente que requiere de un empleo a que vayan al departamento de Fomento Económico y seguramente podrán conseguir un trabajo bien remunerado y que ofrece las prestaciones superiores a las de la ley.

El director mencionó que la apertura ha sido buena por parte del municipio porque han sido facilitadores para las empresas, que también han ayudado mucho en los proyectos de la administración por eso también se facilitan las cosas para que empresarios estén a gusto y bien atendidos.

La mayoría de las empresas han ofertado sus vacantes en la presidencia municipal, además de que son recíprocos en las colonias con las cosas más vulnerables, con los niños que tienen alguna necesidad de mochilas o útiles.

Se ha hecho una buena labor por parte del alcalde Roberto Piña con los empresarios pero también por parte de las empresas que siempre están muy al pendiente de lo que hace la administración municipal.