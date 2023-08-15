Contactanos

Recluta San Buena a operarios

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 15 agosto, 2023 - 06:06 p.m.
San Buenaventura, Coahuila.- En San Buenaventura los habitantes con necesidad de empleo están aprovechando la semana de reclutamiento en la plaza principal.

Dos empresas iniciaron con la recepción de solicitudes donde los habitantes entregan papelería a DENSO y Alphabet , hasta hoy miércoles 16 de agosto en los módulos que están instalados en horario de 9:30 a 1:00 PM.

La empresa está solicitando operarios en producción y cuenta con prestaciones como transporte, bonos de puntualidad y asistencia, vacaciones aguinaldo y sueldo superior al establecido por la ley, vale de despensa, fondo de ahorro y seguro de vida.

Hoy también estará una empresa de Saltillo dedicada a la limpieza contratando personal, informó el director de Fomento Económico Rolando Salas.

 
