Recolectaron 20 Tons. de basura

Durante el día 24 y 25 de diciembre se duplicó la cantidad que normalmente se hace de basura, señaló Américo Castilla; director de Servicios Primarios, quien dijo que en estos días la gente del departamento trabajó intensamente para mantener la limpieza en el municipio.

El director dijo que estuvieron trabajando fuerte en coordinación con supervisores de contenedores y choferes que hicieron un gran esfuerzo, la gente nos ha felicitado que desde hace mucho tiempo, después de días festivos que la ciudad no amanecía tan limpia.

Se tiene un promedio de recolección de basura de 60 toneladas diarias, pero en estos días se duplica hasta 120 toneladas, esto es por todos los alimentos, la envoltura de los regalos, la bolsitas de dulces y las piñatas echas con periódico y papel china.

Harán las mismas labores para el día último de diciembre. Américo Castilla; director de Servicios Primarios.

El día de hoy limpieza y reforestación están trabajando durante el 25 de diciembre trabajaron 4 cuadrillas en la supervisión de contenedores y las 8 rutas de recolección de basura, acciones que se implementarán para el día ultimo de diciembre.

Se tienen grandes proyectos en cuestión de reforestación y servicios primarios pues lo principal es mantener la buena imagen del municipio, la limpieza pero sobre todo la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos.