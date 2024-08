Reconoce Alcalde labor de bomberos

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Piña reconoció a los bomberos por la extraordinaria labor que realizan en la ciudad, más que un reconocimiento es un acompañamiento en sus acciones y el trabajo para fortalecer su estatus como servidores públicos pues también forman parte del servicio público de la administración, dijo que la nueva central de Bomberos estará lista para noviembre.

"Saber que se sienten protegidos por nosotros y que el equipamiento que les han dado ha funcionado".

El tema de bomberos no se puede simular, ellos no hacen como que le ayudan a una persona, si timbra el teléfono ellos no pueden llegar y hacer como si trabajarán, ellos se hacen cargo de la situación y lo hacen con responsabilidad.

"Estamos contentos, estaba preocupado porque no veía avanzar la obra de la central de bomberos pero me reuní con la gente de las finanzas del municipio para que me informaran si había algún problema pero no", señaló.

Explicó que la fabricación se hizo en otro lado empezarán a montarla va a cambiar la fisionomía de ese espacio y la del entorno de allí porque está aún lado de la Unidad Deportiva Armando El Guero Pruneda.

El alcalde señaló que harán gestiones con el gobernador ya que la calle del exterior de la central de Bomberos requiere ser pavimentada está muy lastimada, hay un drenaje colapsado y cada vez que se llena, se revienta y deshace el pavimento que está al rededor.

Hay un tema pendiente con el Repuve y se estará buscando la forma de obtener este recurso, para noviembre estarían usando instalaciones completas.

El alcalde señaló que se avanzó mucho en el departamento de Protección Civil y Bomberos, la mayoría de los elementos son personas preparadas, tienen mucha capacitación para brindar la atención a los ciudadanos.