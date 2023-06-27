Reconoce alcalde unidad de su gente

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez dijo estar muy contento porque el proceso del último cómputo para elegir a la reina 2023 se llevó con transparencia y orden gracias al apoyo de la gente que disfrutó el tradicional cómputo donde se escoge también a la flor del ejido.

La forma del conteo que se hace de manera pública en la plaza principal donde todos pudieron ser testigos de este logro que se dio, fue un evento de mucha concurrencia.

“Hoy quiero resaltar que fue un cómputo muy atractivo con una participación muy grande y excelente ambiente la gente se dio cita y pudo ver con toda la claridad del proceso que se llevó a cabo donde resultó ser la reina de la Feria del Santo patrono la señorita Marcela Alonso que quiero resaltar que la cantidad que logró reunir es la más alta en la historia de las ferias o de los cómputos de San Buenaventura y este superó la meta que se dio algunos años atrás; es la cifra nunca antes vista y hoy le permite a Marcela ser la reina”.

Dijo que con esto es casi oficialmente el inicio a esta temporada de ferias e invita a la gente que asista a los diferentes eventos; “en 15 días más se lleva a cabo la coronación de la Reina Marcela Alonso al igual que la Real princesa la señorita Valeria Ashanty que también fue una gran participante”.

Agradeció a los ciudadanos de San Buenaventura y la región que apoyaron los eventos recaudatorios así como a la gente de sombrerete porque tendrán la representación de la flor del ejido en la señoría Naela Aglaé, que será coronada el próximo 01 de Julio con la invitación particular de las dos candidatas que compitieron también Angeles Yuretzy Tucar Mata del ejido San Antonio de la cascada u Yuridia Romo Cerna del ejido San Antonio de las Higueras.

PRÓXIMO A INAUGURAR OBRAS EN TERRENOS DE LA FERIA

Los festejos del santo patrón San Buenaventura es con eventos para gustos de toda la gente , tanto espectáculos que se llevan a cabo en Plaza de Toros de la feria, eventos culturales y artísticos que se organizan para disfrutar en la plaza principal, otros tienen que ver con temas religiosos que se llevan dentro de la iglesia y se va a recibir a la gente con una nueva cara por las obras.

El Ayuntamiento desde hace unos meses realiza un trabajo donde se diseñó barda y área recreativa en la entrada a terrenos de la feria porque hay gente que gusta quedarse en este espacio y es un proyecto pensado para que tuviera un lugar agradable de las familias que acompañan a los jóvenes a la feria o niños y puedan elegir la mejor estancia.