Reconoce Ciénegas al pequeño Emiliano

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Ingeniero Agrónomo Manuel Humberto Villarreal Cortez hizo una especial felicitación al alumno Emiliano Hernández Ferrel de la escuela Primaria Ignacio Zaragoza porque hoy presenta examen en la Olimpiada del conocimiento 2023.

2017 fue el año en que con muchas ilusiones llegó a la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” el alumno Emiliano Hernández Ferrel como todo Niño emocionado por aprender pero también por enaltecer a esta institución.

1 / 2 Humberto Villarreal Cortez hizo una especial felicitación al alumno Emiliano Hernández Ferrel. 2 / 2 Emiliano es sin duda un alumno que cree que los límites están en aquello que no se intenta. ❮❯

Fue desde el primer grado donde el pequeño alumno descubrió que con las letras se hacían palabras y en estas oraciones para descubrir que la lectura es el mayor tesoro y un gusto que desarrolló hasta devorar libros completos que le darían amplios conocimientos y habilidades para expresarse con magistral lenguaje que adornaría los poemas que tanto le encanta exclamar.

Fue así como de primer grado a quinto obtuvo el primer grado de aprovechamiento, seguramente en sexto cerrará su educación primaria con magistral lugar que guardará en su corazón.

Representó a sus compañeros y a las escuelas de Cuatro Ciénegas siendo Niño impulsor en el congreso del estado, una historia que le hizo darse cuenta que el estudio, la seguridad en sí mismo y la credibilidad de qué haciendo lo que nos apasiona nos lleva a grandes momentos que se vuelven inolvidables.

En la olimpiada del Conocimiento infantil fue un proceso nuevo e irrepetible que ha logrado superar con excelentes promedios las etapas censal, regional llevada a cabo en la Ciudad de Monclova, Coahuila y ahora con fe presenciar la etapa estatal, un proceso que ha estado orientado y asesorado por su maestra la Profra. Alejandra Fernández Cantú y por el apoyo invaluable y amoroso de sus padres Juan Miguel Hernandez y Rosa María Ferrel Ibarra.

Emiliano es sin duda un alumno que cree que los límites están en aquello que no se intenta, que la lucha diaria tiene grandes victorias y que la fe en hacer lo que nos apasiona es lo que nos otorga las mejores sonrisas que nos impulsan a ser cada día mejor!.

En hora buena para la escuela Ignacio Zaragoza, sus maestros que le dedicaron tiempo y esfuerzo y para Emiliano que esta aventura está por iniciar pero que seguramente lograrás más de lo que te propongas, que nuestros corazones ya los has conquistado.