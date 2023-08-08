Reconoce Hugo a barrenderos

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Servicios Primarios conmemoró el Día del barrendero en emotivo convivio encabezado por el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez.

Acompañado de funcionarios municipales El Edil felicitó a los trabajadores manuales del área que se encarga de mantener limpio el municipio, sus espacios públicos recreativos y de esparcimiento.

El Alcalde Hugo Lozano reconoció la labor de este importante grupo que cuenta con 42 trabajadores en la Administración Pública que encabeza y que realizan excelentes acciones a cargo de la Regidora Selene Cuellar, el Director Hugo Alberto Rodriguez

En el Salón de usos múltiples del DIF se llevó a cabo el convivio especial por el Día del Barrendero, que se celebra cada 8 de agosto en México.

Un evento especial para valorar y reconocer al personal de mayor responsabilidad en la limpieza de la ciudad; mujeres y hombres que forman parte de la cuarentena de barrenderas y barrenderos, divididos en dos turnos (matutino, vespertino y en ocasiones como en festejos tradicionales o ferias, el trabajo nocturno para mantenimiento de la ciudad).

Al destacar que se tiene un equipo eficiente y a través de cuadrillas, todos los atienden la recolección de basura en primeras vialidades, plazas públicas, canchas deportivas, perímetro de contenedores y en su momento apoyó a instituciones educativas.

Se tiene además un responsable en Alameda, Plaza Principal, Plazuelas del Centro Histórico y gracias a ellos, los espacios públicos de San Buenaventura se mantienen bien cuidados para disfrute de sus habitantes y visitantes.