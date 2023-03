Reconoce Hugo al Padre Almaraz

San Buenaventura, Coahuila.- Gran júbilo causó en la sociedad sambonense y región centro de Coahuila el nombramiento hecho por el Papa Francisco a dos sacerdotes, Humberto Alfredo González Galindo con 92 años y el padre Gilberto Almaraz de la Rosa quien está por cumplir 86, y para la Misa del Jueves Santo recibirán los ornamentos de ´Capellanes de Su Santidad" nombrados también como Monseñor en reconocimiento a sus servicios a la Iglesia católica.

Con su apacible voz y feliz por esta distinción; Monseñor Gilberto Almaraz envió un saludo a la comunidad de la región Centro y a su familia que radica en San Buenaventura, Pueblo donde nació; dijo que está por cumplir 86 años, pero se ordenó cómo sacerdote en Saltillo hace 59 años, estuvo

dos años en Roma, al regresar estuvo un par de años en Saltillo y agradece a sus alternos por considerar dejarlo estar cerca de su familia pues su mayor vocación sacerdotal la dedicó en Monclova, en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, siempre cerca de la gente, los medios de comunicación y obreros por más de cuatro décadas.

"Me imaginé yo que en mi tierra y comunidad estaban contentos con este nombramiento del Papa Francisco; le doy gracias a Dios y yo sé que el Papa nos brinda este reconocimiento por los servicios prestados a la iglesia, por eso agradezco a toda la gente pero especialmente a quien dedica cada fruto de la oración; invito a los jóvenes con vocación pura del sacerdocio que sigan a Jesús porque nuestro señor Jesucristo tiene propósitos para ellos y con su intervención magnífica las acciones que pueden ser en favor de la gente y yo siempre me he preocupado por la gente más necesitada, Dios está dejando claro el ejemplo que nos da el papa Francisco, es admirable como el se preocupa por los pobres, sin excluir a la gente de mayores posibilidades que desde luego entre ellos hay gente muy buena y muy generosa.

A cada momento va uno percibiendo como Jesús está vivo cómo le verás hoy también llama a algunas personas especialmente a quienes están en edad de consagrar su vida a este servicio como Jesús llama y aquellos que le responden pues él sabe acompañarlos y sabe premiarles ciertamente tendrán que dejar algunas cosas como los apóstoles pero recibirán el ciento por uno"

Dijo que el Obispo Hilario les comunicó que serán presentados como Capellanes el jueves santo o el miércoles en que se reúnen

en la Semana Santa en una misa en la que participan todos los sacerdotes que en comunión con él sirven en las parroquias: Nos reunimos aquí en Saltillo pues es una de las misas principales de la Semana Santa, ahí les hará entrega públicamente del

pergamino que han enviado de Roma donde comunican que los nombran al padre Humberto González y Gilberto Almaraz como Capellanes.

ORA POR AHMSA

Diario hace mucha oración por la situación de altos hornos de México, el Padre Gilberto Almaraz principalmente por los obreros que tantas veces acudieron para celebrar algunas misas

Especiales, expuso que junto a el responsable de esa casa de retiro donde lo asisten el padre Héctor Jorge quien fue párroco de la parroquia del santuario de Guadalupe cada día que se ven comentan sobre la situación de AHMSA y está seguro que al igual que él irán para que esa situación se normalice; que esa planta que les enorgullece a los de Monclova porque altos hornos es una empresa mucho muy importante claro que están las demás empresas del grupo industrial en Monclova y otras empresas que favorecen no solo a Monclova sino a toda la región y estado, pues desde nuestra patria incluso exportan sus productos a otras partes del mundo y uno de sus temas es cómo está la situación por lo que siguen orando.

FELICITA HUGO AL PADRE

La última platica del alcalde Hugo Lozano fue al saludar al sacerdote sambonense Gilberto Almaraz quien se dio la oportunidad de asistir a visitar a su familia finada que descansa en el Panteón El Refugio desde sus papás, familia directa, tías, tíos y personas muy allegadas por el apreciado Padre y llegó a oficiar una misa a la Capilla del Panteón de su querido pueblo de quien recuerda que gracias al municipio encuentra un camposanto con las condiciones de seguridad para recorrerlo en su silla de ruedas con apoyo de sus queridos sobrinos.